Så fungerar extremvädret i "Just cause 4"

"Just cause 4" är ett spel som liksom tidigare titlar i serien bygger mycket på fysik. Nästan allt du ser i spelet kontrolleras av de fysiska regler som byggs in i spelet, och hur de reagerar med varandra.

– Så vi funderade på vad som kunde vara nytt som kopplas till fysiken. Vi hade olika idéer, men vind var något som vann allas hjärtan, säger Francesco Antolini, regissör på spelutvecklaren Avalanche, och fortsätter

– I andra spel så handlar vind om att träden vajar. Men i ett spel där du tillbringar 50 procent av tiden antingen i en vingdräkt eller i fallskärm så får vinden en speciell betydelse.

Så skapades vinden

Vanligtvis när en spelvärd byggs upp så är det som är "luft" egentligen bara ett tomt utrymme. För att skapa vind behövde man fylla den tomheten. Att få vinden att fungera ihop med fallskärm och vingdräkt och fortfarande få flygandet att kännas roligt var tufft.

Ytterligare en svårighet var att få vinden att interagera med alla fysiska objekt i spelvärlden och få det att se bra ut, trots konsolernas begränsningar i hårdvaran. Det gäller för programmerarna att skriva koden så bra som möjligt för att använda processorkraft och minne optimalt.

– Jag tror att fysikprogrammerarna hatar mig, säger Francesco Antolini.

Så blir det extremt

Men att bara lägga till lite vind är inte ett tillräckligt försäljningsargument. Vädret behövde bli mer extremt. Därför kom någon på idén med en tornado. Och därefter fortsatte utvecklarna att spinna vidare till sandstormar, åskoväder och snöstormar.

– Den främsta komponenten i varje extremväder är det spektakulära. Alla fyra uppnår det målet. När du står framför dem - tornadon är som en jätte som strövar omkring över världen - så känner du det verkligen, säger Antolini.

Extremvädren används i specifika uppdrag, men uppstår också kontinuerligt i spelvärlden.

Olika väder i regionerna

"Just cause 4" utspelas i det fiktiva sydamerikanska landet Solis, som har olika geografiska zoner. I respektive zon kan man stöta på ett av extremvädren. På grässlätterna härjar virvelvindarna, över regnskogen blixtovädret, i bergen snöstormar och i öknen sandstormar.

– Du kommer att se väderfenomenen interagera med världen. Tornadon suger upp allt i sin virvel. Sandstormen och åskovädret påverkar fiendernas sikt och hur de slåss. De påverkar också vinden, så om du öppnar din fallskärm i en sandstorm så kommer du att föras i väg, liksom andra föremål som kastas in i den.

Både fara och möjlighet

Vädret innebar både en fara och en möjlighet för spelaren. Spelaren kan använda väderfenomenen till sin fördel, om man lär sig hur de fungerar. Förutom att vara spektakulära var också ett mål att göra dem utmanade. Att fiendens sikt begränsas kan exempelvis användas för att skapa fällor eller att lurpassa på dem.

– Tornadon fungerar som en vindramp, som alltid tillåter dig att komma upp i luften, vilket är användbart i ett spel där höjden är fundamental, säger Francesco Antolini.

Hur är det jämfört med verklighetens oväder?

Inte likt alls egentligen, medger Antolini. Men det finns en inbyggd simulering av lufttryck och luftfuktighet i spelet. Anledningen är att kunna skapa moln som ser realistiska ut, så att spelaren kan se ovädren torna upp sig.

– Du vill ha en molnbildning ovanför en tornado för att det ska se vettigt ut. Och över ett åskoväder vill du ha svarta moln. Så för att det ska se trovärdigt ut fick vi simulera det, säger han.

Spelet släpps den 4 december till Playstation, Xbox och PC.