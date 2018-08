"Sällsynt att skildra kvinnor som människor"

När "The favourite"-ensemblen möter den internationella filmpressen i Venedig avslöjar Emma Stone att hon drömmer om någon gång få göra en film där hon inte säger ett enda ord.

– Det skulle väl vara fantastiskt att få göra något sådant, säger hon med ett skratt och tillägger:

– Det finns nog många andra som också skulle tycka det vore bra, de som är trötta på att jag pratar jämt.

Yorgos Lanthimos kostymdrama "The favourite" är baserad på (delvis) sanna händelser och handlar om hur den skröpliga engelska drottningen Anna (Olivia Colman) i början av 1700-talet är beroende av sin väninna (och älskarinna) Lady Sarah (Rachel Weisz).

När den unga Abigail (Stone) börjar jobba i hovet börjar hon snabbt försöka manövrera ut Sarah.

– Min rollfigur talar ju inte mycket, det var mycket tystnad och att iaktta. Det var någonting nytt för mig, säger Stone.

Ogenerade sexscener

Colman, känd från tv-serien "Broadchurch" och för sin roll som drottning Elizabeth II i tredje säsongen av "The crown", säger att det var en glädje att få spela den sjuka, förvirrade och olyckliga drottningen.

– Hon saknar självförtroende, hon tror inte att någon älskar henne. Och det var kul att ha sex med Emma Stone, säger Colman, varvid Stone bryter in:

– Jag tycker det var kul att få ha sex med Olivia Colman. Vi repeterade i tre veckor och gjorde en massa knasiga saker som gjorde att vi skämdes inför varandra. Efter det kändes det mycket bekvämt att ha sex med Olivia.

Experimenterar med skapande

"The favourite" har varit ett projekt som den hyllade regissören Yorgos Lanthimos har velat göra i nio år.

– Jag tyckte först och främst att det skulle vara intressant att göra en film om tre kvinnor, att se det som händer genom deras ögon. Det är sällsynt på film, att man skildrar kvinnor som människor på det här sättet. Sedan hade jag aldrig gjort en kostymfilm, och tyckte att det skulle vara spännande, säger han.

– Jag har mer och mer börjat experimentera med mitt filmskapande, och den här gick mer och mer mot det extrema. Det var viktigt att kunna visa motsägelsen med få människor i de här stora tomma rummen. Det är inte vanligt att se en kostymfilm som är filmad på det här sättet.

Lanthimos har ofta djurreferenser i sina filmer - titlarna "Dogtooth", "The lobster" och "The killing of a sacred deer" är exempel. I "The favourite" har hästar och en mängd kaniner centrala roller.

– Jag är intresserad i vår underliga relation med djur. En del älskar vi, andra dödar vi för att äta, andra får man bara döda under vissa tider på året. Det är en konstig relation. Jag är intresserad av att se hur människor och djur agerar tillsammans, säger han.

"The favourite" får svensk premiär i början av nästa år.