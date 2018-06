Några timmar efter att de sista tonerna klingat ut under en Metallicakonsert i Solnahallen den 26 september 1986 skakades bandet av en tragedi som det skulle ta år att återhämta sig från. Turnébussen, på väg till nästa stopp, körde av vägen utanför Dörarp. Basisten Cliff Burton slungades ut genom ett fönster, fick bussen över sig och avled omedelbart.

Nästan 32 år senare sitter Robert Trujillo, Metallicas basist sedan 2003, på Grand Hotel i Stockholm och reflekterar över Burtons död.

– Jag hanterar inte döden särskilt väl. Jag försöker hylla livet i stället. Men varje gång vi kommer till Sverige tänker jag på Cliff, det är svårt att låta bli, och jag tänker på mina bandkamrater och undrar hur det är för dem. Jag vet att det är ett oerhört tungt ämne, säger han.

– Faktum är att jag har kommit Cliffs far Ray Burton och hans familj väldigt nära under åren som gått. Jag träffade aldrig Cliff men tack vare hans far har jag i efterhand fått lära mig om personen Cliff Burton och inte bara basisten Cliff Burton. Och det finns ytterligare en koppling - Faith No Mores trummis Mike Bordin, som spelade trummor i Cliffs första band, och jag har spelat tillsammans förut och han är även gudfar till min son.

Respekt för Anderson

Det är Metallicas rytmsektion - Robert Trujillo och Lars Ulrich - som representerar bandet på Polarprisutdelningen, och basisten blev imponerad när han fick en historielektion om prisets instiftare Stikkan Anderson av Marie Ledin, vd för Polarprisets stiftelse och dotter till Anderson, på vägen från Arlanda.

– Jag är ett Abba-fan sedan tidigare. Att få höra mer om klimatet i Musiksverige när de slog igenom fyllde mig med respekt för Stikkan, förlåt, Stig. Det kanske låter sjukt, men jag ser kopplingar mellan Abba och heavy metal-banden som försökte ta sig fram då - kanske inte musikaliskt men hur de hade oddsen emot sig och inte branschens fulla stöd och hur de ändå lyckades spränga barriärer och bli stora världen över, säger han.

Trujillo har även ett gott öga till sin musikaliske frände Rutger Gunnarsson, som spelade bas på Abbas alla album.

– Honom kollade jag faktiskt upp lite extra inför den här resan och jag blev så imponerad. Han var extremt funkig, och det gjorde mig sorgsen att läsa om hans bortgång och hans inte helt okomplicerade liv. När jag såg Rutger spela på Youtube kände jag ett särskilt band till honom. Det gör jag alltid när jag stöter på en artist som uttrycker sin själ genom sitt instrument, och det gjorde han.

"Det är omöjligt"

Förutom att klä upp sig och äta middag med fina bestick i Stockholm gör sig medlemmarna i Metallica även redo att fortsätta på den världsturné som drog i gång för två år sedan i samband med att bandets senaste album "Hardwired... to self-destruct" släpptes.

Turnén fortsätter åtminstone till mars nästa år. Trots det hoppas bandets fans på att det inte ska dröja lika länge som det gjorde mellan "Hardwired" och föregångaren "Death magnetic" ("Lulu", samarbetet med Lou Reed som släpptes 2011, glöms av någon anledning ofta bort i sammanhanget) innan en ny skiva dyker upp.

– Förhoppningsvis tar det inte så lång tid. Det kan det inte göra, det är omöjligt, säger Robert Trujillo.