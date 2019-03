Skådespelaren Richard Erdman är död

Den amerikanske skådespelaren Richard Erdman har avlidit, 93 år gammal, rapporterar Vulture.

Erdman är kanske mest känd för sin roll som Leonard â??Bucket of guts" Rodriguez i komediserien "Community" som sändes 2009-2015.

"Richard Erdman var LYCKA på två ben. Alla som såg hur glatt han stal varenda scen i Community vet att det är sant", skriver kollegan Yvette Nicole Brown på Twitter.

Erdman började arbeta i Hollywood under tidigt 1940-tal och har spelat i flera stora filmer som "The men" (1950), "Stalag 17" (1953), och "The twilight zone" (1983).