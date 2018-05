Skandinavisk dominans i andra semin

En nordisk killtrio som tillsammans går hela vägen till final? Det är inte omöjligt, enligt oddsmakarnas prognoser. Norges Alexander Rybak toppar listorna och ger minst tillbaka av pengarna, i tät följd av Sverige och Benjamin Ingrosso. Lite längre ned, på en sjundeplats, finns Danmarks Rasmussen.

– Jag hoppas att jag är en av de som går till final, mitt mål är att leverera så bra jag kan, säger Benjamin Ingrosso på plats vid Altice arena i Lissabon.

"Cyperns Beyonce"

Årets Eurovision Song Contest har flera starka bidrag, säger Ingrosso och rabblar upp personliga favoriter bland konkurrenterna i både semifinalen och bland dem som redan är finalklara.

– Alla artister är bra på sina olika sätt. Men jag tycker att Eleni från Cypern är grym, hon är proffsig och typ Cyperns svar på Beyonce. Christabelle från Malta är grym, Netta från Israel har en skitball låt, Mikolas från Tjeckien och Italien har också en bra låt, säger han.

Men Ingrosso, Rasmussen och Rybak är inte de enda skandinaverna i semin. Lukas Meijer från Ulricehamn tävlar för Polen med låten "Light me up" tillsammans med den polska dj:n Gromee, och är ett av de bidrag som ger minst pengar tillbaka i torsdagens startfält.

Ingrosso - en "superkonkurrent"

Meijer hamnade i Polen efter att han blev introducerad för dj:n Gromee, och en hitlåt senare tävlade de i den polska uttagningen.

– Vi skrev en låt som heter "Without you" som blev en stor hit i Polen och fansen var hungriga efter fler. Vi hade planerat en ny singel, "Light me up", men de ville att vi skulle skicka in den till tävlingen också. Det gjorde vi, och gick och vann, berättar svensken, som inte hade någon relation till landet innan det musikaliska genombrottet - förutom lite weekendresor då och då.

– Alltid när man tävlar för andra länder känns det lite som "Vad ska de säga?", "Tycker de att det är en dålig idé?" Men jag har till 99 procent fått väldigt positiva kommentarer och är väldigt välkommen varje gång jag kommer till Polen. Jag känner mig jättestolt att representera Polen, säger han.

TT: Hur känns det att vara i samma startfält som Sveriges bidrag?

– Det är klart att han är en superkonkurrent, en superhärlig kille som är väldigt talangfull och har en jättebra låt. Men det som är positivt är ju att Sverige kan rösta på Polen, säger Lukas Meijer.

Den andra semifinalen sänds i SVT1 klockan 21.