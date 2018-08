Slash hintar om nytt Guns N' Roses-album

Slash är redo att återigen kliva in i studion tillsammans med sina gamla bandkollegor i Guns N' Roses, avslöjar gitarristen i en intervju med radioprofilen Eddie Trunk, rapporterar NME.

– Det har pratats om det. Jag tror att alla vill göra det, vi får se vad som händer. Vi har varit upptagna med att ränna runt planeten, säger Slash och syftar på mastodontturnén "Not in this lifetime tour" som nyligen gjorde ett stopp i Göteborg.

Ett nytt Guns N' Roses-album skulle följa upp "Chinese democracy" från 2008. Vid den tidpunkten var varken originalmedlemmen Slash eller Duff McKagan längre en del av bandet. På den nuvarande turnén är däremot båda åter med. Det senaste albumet av Guns N' Roses som Slash medverkade på var "The spaghetti incident" från 1993.