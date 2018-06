Spiritualized aktuell med ny musik

Nyligen hintade det brittiska bandet Spiritualized på sociala medier att ny musik är på väg. Nu har bandet släppt de första singlarna från den kommande plattan som fått titeln "And nothing hurt" - "I'm your man" och "A perfect miracle", rapporterar NME.

Spiritualized bildades 1990 och blev en del av nittiotalets brittpopvåg. Skivan "Ladies and gentlemen we are floating in space" från 1997 anses ofta vara bandets mästerverk. Senaste plattan "Sweet heart sweet light" släpptes 2012.