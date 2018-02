Stämning mot Taylor Swift läggs ner

Megastjärnan Taylor Swift stämdes i september av låtskrivarna bakom musikgruppen 3LW låt "Playas gon' play".

Enligt låtskrivarna är Taylor Swifts låttext i hitten "Shake it off" för lik deras låt från 2001.

Anklagelserna är baserade på refrängen. Gruppen 3LW sjunger "Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate" medan Taylor Swift låttext lyder "The players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate".

På tisdagen lade den amerikanska domaren Michael Fitzgerald ned målet, i linje med Taylor Swifts begäran, men ger samtidigt målsägande fram till den 26 februari att ändra sin stämningsansökan rapporterar Billboard.

Tidigare har även r'n'b-sångaren Jesse Graham anklagat superstjärnan för låtstöld och stämt henne på 350 miljoner kronor, men fallet lades ner av domare.