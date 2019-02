Stjärnorna glider in på röda mattan

En av de första att anlända till röda mattan och de tusentals smattrande kamerablixtarna utanför Dolby Theatre i Los Angeles var svenske Ludwig Göransson. Tillsammans med sin fru Serena Göransson vinkade han till publiken.

Vid 01-tiden svensk tid, två timmar innan galan inleds, började de stora namnen dyka upp. Två av konkurrenterna om statyetten för bästa skådespelerska, Glenn Close och Melissa McCarthy, visade som så många upp sig i fantastiska kreationer - en inte oviktig del av hela Oscarsdagen. Closes klänning i guld med en lång cape fick många att höja på ögonbrynen.

– Den är av Carolina Herrera, och väger 19 kilo, sade Close till tv-kamerorna. Mest ville hon prata om sin film "The wife", och jämställdheten bakom kameran på Björn Runges film.

– Det är fantastiskt, så många kvinnor var med och gjorde filmen.

McCarthys motspelare i "Can you ever forgive me?", birollsnominerade Richard E Grant, erkände att han var både nervös och mycket, mycket glad.

– Inombords hoppar jag upp och ner, sade han på röda mattan, samtidigt som han spanade efter sin stora idol, Barbra Streisand.

Spike Lee, som regisserat "BlacKKKlansman", och är trippelnominerad under nattens gala, dök upp med gyllene knogjärn med orden "Love" och "Hate" på - en blinkning till Lees egen "Do the right thing", som han tidigare öppet klagat på inte vann någon Oscar.

Förutom Ludwig Göransson, som är nominerad för musiken till "Black panther", kan maskören Göran Lundström vinna en Oscar för "Gräns".