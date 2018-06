Sun Kil Moon släpper album i höst

Bandet Sun Kil Moon ger ut nytt material i höst. Den 1 november kommer albumet "This is my dinner" och bandet har gått ut med några detaljer om skivan, skriver Pitchfork.

Bland de tio spåren finns bland annat ett tonsatt kapitel ur en roman av deckarförfattaren John Connolly. De gör även coverversioner på "Come on get happy", som var signaturmelodin till gamla komediserien "The Partridge family", och AC/DC:s â??Rock â??nâ?? roll singer". Den senare har förgrundsgestalten Mark Kozelek spelat en gång tidigare, till solodebuten "What's next to the moon" från år 2000.

"This is my dinner" blir Sun Kil Moons nionde studioalbum. Forne Red House Painters-sångaren Mark Kozelek gav tidigare i år ut en självbetitlad soloskiva.