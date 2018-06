"Superhjältarna 2" väntas slå rekord

Hajpen för den animerade filmen "Superhjältarna 2" är massiv inför helgens premiär i USA. Det kanske inte är helt oväntat, eftersom biobesökarna har fått vänta på Disney-filmen sedan 2004, då den första "Superhjältarna" gick upp på vita duken.

Förutom all förväntan på sociala medier och de första positiva recensionerna från diverse filmsajter spås filmen också kunna slå amerikanskt debutrekord för en animerad film. Experter gissar att öppningshelgen kan dra in 140 miljoner dollar, motsvarande ungefär 1,2 miljarder svenska kronor. Om så blir fallet skulle "Superhjältarna 2" klå debuten för "Hitta Doris", som senare kom att bli en av de mest populära filmerna under 2016.

Svenskarna får dock vänta på "Superhjältarna 2". Först den 31 augusti syns Mr Incredible, Elastaflickan och de andra på biograferna.