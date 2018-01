1. (1) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

2. (2) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

3. (7) Nano: "Hold on"

4. (3) Zara Larsson: "Only you"

5. (4) Darin: "Tvillingen"

6. (5) Weeping Willows: "Let christmas be the reason"

7. (10) Mando Diao: "Shake"

8. (Ny) First Aid Kit: "Fireworks"

9. (9) Sabina Ddumba: "Två mörka ögon"

10. (6) Avicii feat Sandro Cayazza: "Without you"

Utmanare:

Rhys: "Too good to be true"

Chris Kläfford: "Treading water"

Icona Pop: "Det måste gå"