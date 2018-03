Svensktoppen: Ingrossos vinnarlåt utmanar

Ted Gärdestad ligger fortfarande i topp, följd av First Aid Kit. Låtarna från Melodifestivalen utmanar och denna vecka vill vinnaren Benjamin Ingrossos "Dance you off" ta sig in på listan. Även Felix Sandman och Mariette gör ett försök. 1. (1) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten" 2.(TT)