Swedish House Mafia återförenas 2019

Den svenska dj-trion Swedish House Mafia gick skilda vägar 2013 - men uppträdde tillsammans på scen i mars, tidigare i år.

Sedan dess har återföreningsrykten surrat. Nu bekräftar Steve Angello för Sydsvenskan att bandet återförenas nästa år.

– Det händer. Självklart. Alla detaljer är inte satta, men 2019 är vi tillbaka, säger Steve Angello till tidningen.

Ryktena tog ytterligare fart förra veckan efter att Swedish House Mafia-kollegorna Axwell & Ingrosso ställt frågan "Vill ni att vi ställer in Swedish House Mafia-turnén 2019?" till publiken under en konsert i Brooklyn, New York.

Swedish House Mafia består av Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso. Dj-trion bildades 2008 och fick en stor internationell hit med debutsingeln "One (Your name)" som kom 2010.