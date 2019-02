Tårar hotar Rebecka Karlssons bidrag

Rebecka Karlsson sjunger om sitt eget liv i "Who I am". I ett känslosamt inslag som visas innan hennes bidrag berättar hon om den mobbning som hon utsattes för i skolan. Under det första publika genrepet hade hon svårt att sjunga på grund av känslorna som vällde fram.

– Låten betyder så mycket för mig, jag har skrivit hela texten från mitt hjärta, säger Rebecka Karlsson.

Nu vill hon uppmana andra som är offer för mobbning att inte ge upp.

– Kämpa, kämpa, kämpa, tills du når din dröm. Jag står här nu, jag har aldrig någonsin slutat kämpa, säger hon.

"Följa sina drömmar"

Rebecka Karlsson sjunger bland annat om att lämna småstaden där hon är uppvuxen för att sedan ge sig ut i världen.

Med sig på scenen har hon fyra dansare i olika roller, en chefskvinna, en boxare, en balettdansös och en gymnast.

– De kommer att representera styrkan i att en kvinna också kan lyckas. Man ska följa sina drömmar, säger hon.

Möter konkurrenter

Med sin låt gör Rebecka Karlsson debut i Melodifestivalen - men hon möter trots det många bekanta ansikten i tävlingen.

2016 tävlade hon i TV4:s "Idol", men förlorade finalen mot Liam Cacatian Thomassen.

Samma Liam som tog sig vidare till Melodifestivalfinalen förra veckan under artistnamnet Liamoo.

– Jag fokuserar inte så mycket på det, jag fokuserar på att sjunga så bra som möjligt och leverera känslor, säger hon.

Men återföreningarna tar inte slut där. I "Talang Sverige" 2014 mötte hon även Jon Henrik Fjällgren, som gick segrande ur tävlingen. Nu möts de i samma deltävling under lördagen.