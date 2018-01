The Breeders kommer till Gröna Lund för en spelning i sommar. Med sig tar de sin nya skiva, "All nerve". Albumet släpps den 2 mars och blir bandets femte, skriver Variety. De har redan släppt titelspåret.

Boston-bandet bakom låtar som "Cannonball", från det hyllade albumet "Last spalsh" (1993), och "Wait in the Car", från i fjol, kommer till nöjesparken för första gången den 28 juni.

I övrigt är Macklemore, Gogol Bordello, Mando Diao, Marilyn Manson, Queens of the Stone Age, Beck, Brian Fallon & Thw Howling Weather, Prophets of Rage, Billy Idol, Ziggy Marley, The Hellacopters, Goo Goo Dolls, Säkert! och Europe klara för spelningar på Gröna Lund i år.