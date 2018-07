Den brittiska gruppen The Prodigy släpper nytt album den 2 november, rapporterar Pitchfork. "No tourist" blir uppföljare till 2015 års "The day is my enemy".

"För oss handlar 'No tourist' i slutändan om verklighetsflykt och viljan och behovet av att spåra ur. Var inte en turist - det finns alltid mer fara och spänning att hitta om du vandrar från den givna vägen", skriver gruppen i ett uttalande.

I samband med offentliggörandet av albumsläppet passar bandet också på att släppa singeln "Need some1" med tillhörande video.

The Prodigy har en nästan 30-årig historia bakom sig och är bland annat kända för 90-talslåtarna "Firestarter", "Smack my bitch up" och "Breathe".