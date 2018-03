The Weeknd blir seriefigur

The Weeknd som seriefigur, kan det vara något? Den 13 juni kommer den amerikanske världsstjärnans egen Marvel-serietidning "The Weeknd presents: Starboy", där han själv porträtteras som superhjälte. The Weeknd, som egentligen heter Abel Tesfaye, har skrivit serien tillsammans med La Mar Taylor och Christos Gate.(TT)