The Weeknd riktar hård kritik mot H&M och tänker inte samarbeta mer med det svenska företaget. Det skriver kanadensiske "Starboy"-artisten själv på Twitter.

"Vaknade i morse och blev chockad och besvärad av den här bilden. Jag känner mig djupt stött och kommer inte att arbeta med H&M mer", skriver han.

Bilden som har upprört The Weeknd och många andra visar en mörkhyad modellpojke i en grön tröja med texten "Coolest monkey in the jungle" på.

"Det är oerhört olyckligt att bilden har uppfattats som stötande. Vi kommer därför att plocka bort den i alla våra kanaler", skriver Anna Eriksson på H&M:s kommunikationsavdelning till Expressen.

Förra våren gjorde The Weeknd, eller Abel Tesfayes som han egentligen heter, gästkollektionen "Spring icons selected by The Weeknd" för H&M som sedan följdes upp med en höstkollektion.