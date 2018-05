Tindersveket blev en dokumentärfilm

Nahid Persson hade länge funderat på att göra en dokumentärfilm om internetdejting, men aldrig riktigt känt att hon hittat rätt story. Sedan träffade hon Anders - och blev bedragen.

Förutom Nahid träffade Anders 23 andra kvinnor bakom hennes rygg, och när kvinnorna kom på honom samlades de i en Facebookgrupp och diskuterade sina upplevelser.

– Jag gjorde en film 2007 om fyra fruar och en man i en by i Iran, där är det inte alls vanligt att ha flera fruar. Men han var ändå gift med de här kvinnorna, Anders lurade alla, ett jämställt land som Sverige där en man utnyttjar så många kvinnor på en och samma gång, sedan skrattar hans kompisar och tycker han är duktig, säger Nahid Persson.

Med kameran som vapen börjar Nahid Persson att filma deras möten, och Anders tackar ja till att medverka. Efter ett tag börjar hon tycka synd om honom - och blir förälskad igen.

– Jag presenterade min idé och sa att jag skulle göra filmen vare sig han är med eller inte, "det avgör du". Jag sa att i slutet är det du som avgör om det är en bra film eller en dålig film för dig.

"Måste avsluta"

TT: Hur påverkade själva filmen er relation?

– Filmen gjorde att vi hade en väldigt lång relation, jag hade aldrig inlett en relation med honom om det inte vore för filmens skull. I och med filmen föll jag för honom igen när jag såg hans vilja att förändras, berättar Nahid Persson.

När de var tillsammans var allting fantastiskt, när hon var ensam kom tvivlen. Den här gången filmade hon dessutom med sina egna känslor som insats, samtidigt fanns drivkraften att berätta allt.

– Under â??Prostitution bakom slöja" var det ett väldigt jobbigt område jag filmade i, riktigt farligt bland mördare och knarkare. I nästa film, "Fyra fruar och en man" var jag tvungen att smuggla in mig i landet (Iran) för att kunna filma, även om det inte ens var en politisk film, men går jag in för någonting måste jag avsluta det till vilket pris som helst, säger Nahid Persson.

"Utnyttjar dem"

Sedan det blev möjligt att träffa andra människor över internet tror Nahid Persson att det har blivit lättare att lura andra.

– Det har blivit som en basar, man går och plockar det man tycker om och skiter i allting annat. Man utgår från olika mål men talar inte om det. Männen säger det kvinnorna vill höra, för att utnyttja dem.

TT: Så du tror att det är skillnad på hur män och kvinnor använder de här apparna?

– Ja, jag har hört att kvinnor också kan vara så, att man lurar män för att ha sex med dem, men jag tror inte det är i samma utsträckning som männen gör, menar Nahid Persson.

Hon har i dag fortfarande lite kontakt med Anders, men då handlar all kommunikation om filmen.

– Det är som att ha ett barn tillsammans, där jag har ensam vårdnad, säger hon och skrattar.