Topplistorna: The Weeknd klår Lundell

Album:

1. (Ny) The Weeknd: "My dear melancholy"

2. (Ny) Ulf Lundell: "Skisser"

3. (1) XXX Tentacion: "?"

4. (3) Hov1: "Hov1"

5. (4) Kygo: "Kids in love"

6. (2) Ed Sheeran: "Divide"

7. (7) Camila Cabello: "Camila"

8. (5) ZE: "Min penna blöder"

9. (9) Imagine Dragons: "Evolve"

10. (8) Post Malone: "Stoney"

11. (15) Avicii: "Avici"

12. (5) Fricky: "Aqua aura"

13. (Ny) Jireel: "18"

14. (10) Dua Lipa: "Dua Lipa"

15. (14) XXX Tentacion: "17"

16. (13) Logic: "Bobby Tarantino II"

17. (11) First Aid Kit: "Ruins"

18. (18) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

19. (17) Zara Larsson: "So good"

20. (20) Chris Kläfford: "Treading water ep"

Singlar:

1. (Ny) Hov1: "Hon dansar vidare i livet"

2. (2) Rudimental featuring Jess Glynne/Macklemore/Dan Caplen: "These days"

3. (1) Felix Sandman: "Every single day"

4. (3) Samir & Viktor: "Shuffla"

5. (4) Drake: "God's plan"

6. (Ny) The Weeknd: "Call out my name"

7. (6) Kygo & Miguel: "Remind me to forget"

8. (5) Post Malone featuring Ty Dolla Sign: "Psycho"

9. (10) Marshmello och Anne-Marie: "Friends"

10. (7) Benjamin Ingrosso: "Dance you off"

11. (8) Mendez: "Everyday"

12. (9) XXX Tentacion: "Sad"

13. (12) Khalid & Normani: "Love lies"

14. (11) Shawn Mendes: "In my blood"

15. (15) David Guetta, Martin Garrix & Brooks: "Like I do"

16. (17) Vigiland featuring Alexander Tidebrink: "Be your friend"

17. (16) Ed Sheeran & Beyoncé: "Perfect duet"

18. (18) Dua Lipa: "IDGAF"

19. (13) Margaret: "In my cabana"

20. (19) Zedd, Maren Morris & Grey: "The middle"

Källa: GLF