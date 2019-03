Topplistorna: Weeping Willows in som etta

Album:

1. (Ny) Weeping Willows: "After us"

2. (2) Ariana Grande: "Thank u, next"

3. (3) Ant Wan: "Wow"

4. (4) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

5. (1) Mares: "Sunnanvind"

6. (6) ZE: "Sverige vet"

7. (7) Billie Eilish: "Don't smile at me"

8. (8) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

9. (12) Avicii: "Avici (01)"

10. (13) Hov1: "Hov1"

11. (5) Erik Lundin: "Zebrapojken"

12. (9) Molly Sandén: "Större"

13. (Ny) Mötley Crue: "The dirt"

14. (15) Ed Sheeran: "Divide"

15. (43) Veronica Maggio: "Handen i fickan fast jag bryr mig"

16. (16) Fricky: "Aqua aura"

17. (10) Benjamin Ingrosso: "Identification"

18. (20) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

19. (19) XXXTentacion: "17"

20. (18) Felix Sandman: "Emotions"

Singlar:

1. (1) John Lundvik: "Too late for love"

2. (2) Einár featuring K27: "Fusk"

3. (4) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

4. (Ny) Veronica Maggio: "Kurt Cobain"

5. (6) Benjamin Ingrosso: "All night long (all night)"

6. (3) Liamoo och Hanna Ferm: "Hold you"

7. (5) Mohombi: "Hello"

8. (8) Einár: "Katten i trakten"

9. (7) Bishara: "On my own"

10. (15) Mabel: "Don't call me up"

11. (12) Estrad & Tjuvjakt: "Vårt år"

12. (9) Wiktoria: "Not with me"

13. (Ny) Dree Low: "Fram"

14. (18) Post Malone: "Wow"

15. (19) Molly Sandén: "Den som e den"

16. (Ny) Jireel: "Svårt"

17. (14) Ant Wan: "Kall"

18. (17) Lady Gaga: "Always remember us this way"

19. (25) Gammal: "Blommor där du står"

20. (16) Ant Wan: "Drip"

Källa: GLF