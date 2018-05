Musikaldrottningen Ulla Sallert är död

Sallert var på 1940- och 50-talet Sveriges kanske främsta musikalstjärna. Hon spelade i uppsättningar som "Oklahoma", "Annie get your gun", "Pacific" och "Guys and dolls" - de flesta på Oscarsteatern i Stockholm. Dottern Thérèse von Lampe beskriver sin mamma som en pionjär.

– Hon var den som tog musikal till Sverige. Hon var en väldigt stark person och hade ända till slutet en väldig livsgnista. Hon älskade att stå på scen och sjunga, hon älskade sin publik och ville alltid förmedla något och hon var alltid optimistisk, säger hon.

Specialskriven Broadwayroll

I "My fair lady" med premiär 1959 spelade hon mot Jarl Kulle och uppsättningen spelades hela 766 gånger. Det svenska rekordet höll sig i över trettio år tills det slogs av "Phantom of the opera".

En annan höjdpunkt var när hon 1964 spelade en huvudroll i uruppförandet av "Ben Franklin in Paris" på Broadway i New York, en roll som var specialskriven för henne.

– Hon är än så länge den enda svenska kvinnliga musikalstjärna som har spelat i ett uruppförande på Broadway, säger Thérèse von Lampe.

"Trött på alla valser"

Sallert utbildade sig vid Musikaliska Akademien. Där delade hon stipendium med Birgit Nilsson och planerade att bli operasångerska, men efter sin examen 1943 lockades hon mer av operett och musikal.

– Jag var så glad när musikalen kom. Då fick jag sjunga min egen tids musik. Jag var så trött på alla valser, sade hon till Sydsvenskan 2008 inför sin 85-årsdag.

Hon hade också flera filmroller och för yngre generationer blev hon bland annat känd som tant Hulda i "Nils Karlsson Pyssling" från 1990.

Sin sista scenroll gjorde hon i "Me and my girl", som hade premiär 1988 och spelades i flera omgångar fram till 2002. Samma år fick hon Guldmasken för sin livsgärning.