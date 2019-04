"Umbrella academy" får en andra säsong

Netflix-serien "The umbrella academy" kommer tillbaka i en andra säsong. Det står klart sedan skaparen av serietidningsförlagan, Gerard Way, publicerat en kort trailer, skriver NME.

"The umbrella academy" är baserad på serietidningen med samma namn, skriven av tidigare My Chemical Romance-sångaren Gerard Way och illustrerad av Gabriel Bá.

Serien hade premiär tidigare i år och har blivit väl emottagen av både kritiker och tittare. I rollerna syns bland andra Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman och Mary J Blige.

Det har tidigare rapporterats att inspelningen av säsong två ska starta i maj, men uppgifterna har inte bekräftats.