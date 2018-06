Utomhuskonst i stor skala i sommar

Sedan Kivik Art Centre i fjol fick ett glädjande besked om att den långa rättsliga processen mot grannen Ulf Lundell var avklarad har arbetet på Lilla Stenshuvud börjat igen. Under midsommarhelgen kommer besökarna att kunna se resultatet - det är då konstverket "Nine towers for Jene" invigs.

Den symmetriska skulpturen med nio pelare som sträcker sig mot skyn är ritad av den amerikanske konstnären Sol Lewitt, som tillsammans med bland andra Dan Flavin, Donald Judd och Robert Smithson var en av galjonsfigurerna för minimalismen.

– Konstverket är färdigbyggt, sista raden på tornen är lagd. Nu ska det fogas och ytbehandlas. Det blir så fint och mäktigt, säger Susan Bolgar, projektkoordinator på Kivik Art Centre.

Konstverket är inte bara det första nya verket på Kivik Art Centre sedan 2013, det är också det första verket av Lewitt som uppförs utomhus i Skandinavien.

– Vi är vana vid att ha unika verk. Vi har ju till exempel den hittills enda David Chipperfield-byggnaden i Sverige, säger Susan Bolgar.

"De större frågeställningarna"

Ungefär 40 mil nordväst om Kivik har skulpturparken Skulptur i Pilane redan välkomnat sina första besökare för säsongen. Här samlas tio konstnärers - bland andra Laura Ford, Jaume Plensa, Helgi Gislason och Hedvig Bergman - verk under rubriken "Universum, etc."

– I ett landskap som det här, som präglas av historia, nutid och framtid, så blir det de lite större frågeställningarna som väcks till liv. När man ser den obrutna horisonten och jordklotets börjningar blir det den typen av frågor snarare än de alldagliga sakerna som gör sig hörda, säger Peter Lennby, konstnärlig ledare på Skulptur i Pilane.

Danska väderrapporter

Ett verk som redan har blivit omtalat bland Pilanes besökare är konstnären Per Svenssons "Ocean audioscope" - en gigantisk tratt belägen högst upp på en av parkens utsiktspunkter som likt ett öra fångar upp vågljud från Västerhavet.

– Vad man hör för ljud kan bero på omständigheterna, men man hör vågljud och även radioljud från danska väderrapporter och lite annat, säger Lennby.