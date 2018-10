Världsvan Robyn höll hemlig konsert

Åtta år har gått sedan Robyns kritikerhyllade â??Body Talk" och i fredags släpptes till slut hennes nya album. Under lördagen höll den svenska popstjärnan sin första konsert med de nya låtarna - men det gick inte att köpa biljetter till den.

Konserten har gått under namnet â??Secret gig", och ägde rum i konsthallen Artipelag utanför Stockholm, på en scen dekorerad med vita statyer och fjäderlätta skynken. För att knipa någon av de 1 000 eftertraktade biljetterna fick fansen spela ett mobilspel om Robyn där de mest engagerade även blev de lyckliga.

Kersti Hansen och Terese Moe Hansen åkte hela vägen från Trondheim i Norge för att ta del av den hemliga konserten.

– Vi har jobbat väldigt hårt för att vara här. Vi har varit fans sedan vi var fjorton och hon slog igenom, vi har varit på konserter, vi har klippt oss i Robyn-frisyrer. Vi har varit fans så länge Robyn har existerat, berättar Terese Moe Hansen.

– Jag älskar att hon gör sin egen grej, hon gör musik på sina premisser, säger Kersti Hansen.

En annan som lade ner stor möda för en biljett var Rickard Åslund, som tog med sin syster Linda Åslund till spelningen. Båda två är fans av hennes musik.

– Hon är en cool kvinna med mycket integritet, säger Linda Åslund.

TT: Vad tycker ni om plattan?

– Den är väldigt bra, jag har flera favoriter, bland annat â??Honey", â??Missing you" och â??Send it to Robyn", säger Rickard Åslund.

Inför en jublande publik med mobilkamerorna i vädret intog världsstjärnan Artipelag-scenen med titelspåret â??Honey", medan hon världsvant rörde sig på scenen.

Trots nio färska spår att välja bland blickade Robyn även bakåt i karriären, med några av sina mest välkända dansgolvshits under den 90 minuter långa spelningen. Och även om fansen haft ett dygn på sig att lyssna in sig på â??Honey" var det ändå låtar som â??Dancing on my own" och â??Call your girlfriend" som gjorde störst succé framför scenen.