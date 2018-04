Viktor Orbán vann till tonerna av Roxette

Under söndagen segrade Viktor Orbán med sitt parti Fidesz i det ungerska parlamentsvalet - och Europas konservativa och högerpopulistiska partier jublar.

Några som inte är lika entusiastiska är svenska Roxette.

Enligt Expressen utropade Viktor Orbán sin seger till tonerna av rockduons hit "Listen to your heart", som även var premiärministerns officiella valkampanjlåt 2010.

– Det är ingenting som vi står bakom alls, säger Roxettes manager Marie Dimberg till Expressen och fortsätter:

– Men det är svårt att stoppa sådana här saker faktiskt. Men det är absolut ingenting som vi står bakom.

Roxette bildades 1986 av Per Gessle och Marie Fredriksson. Under åren har de sålt runt 75 miljoner skivor. 2016 beslutade bandet att sluta turnera som Roxette på inrådan av Marie Fredrikssons läkare, men Per Gessle fortsätter själv att turnera vidare med materialet i höst.