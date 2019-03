Weeping Willows har framtidsångest

När TT kommer till Weeping Willows replokal har sångaren Magnus Carlson precis fått tag i den första recensionen av skivan, en fyra i betyg från Göteborgsposten. Han läser högt: "...deras nya album 'After us' är fasligt nära fem fyrar. Detta är nämligen den starkaste platta som Weeping Willows släppt ifrån sig sedan debuten för drygt 20 år sedan..."

– Jaha, då blir skivbolaget glada i alla fall, säger Magnus Carlson lakoniskt.

Weeping Willows grundades 1995, då med sju medlemmar i gruppen. Nu är de fyra och nästan 25 år äldre, har nio studioalbum bakom sig med lika många producenter.

Under fjolårets extremvarma sommar var Magnus Carlson en av sommarvärdarna i P1, men den som väntade sig en lång redogörelse av Weeping Willows historia blev besviken. I stället pratade Magnus Carlson om sin egen klimatångest och intervjuade experter på ämnet. Nu fortsätter bandet att prata om klimatet med hjälp av musiken.

När Magnus Carlson började skriva låttexterna hade Greta Thunberg inte börjat skolstrejka och "flygskam" var varken ett allmänt känt begrepp eller känslotillstånd.

– Då skrev jag låtarna för att jag kände att "fan det är ingen som pratar om det här". Nu när den kommer gör folk det, säger han.

Hittade rätt producent

Albumet innehåller titlar som "There's no hiding place", "Endless sleep", "Save us from ourself" och "Judgement day".

– Det är mer en dystopisk tanke på att livet någon gång tar slut och då vill man inte behöva skämmas. Sedan vill jag att mina texter ska vara lättbegripliga och det kommer nog från något slags punkgrej, man vill att en låt tydligt ska handla om en sak, säger Magnus Carlson.

Den här gången valde de att samarbeta med producenten Barry Adamson, tidigare medlem i Nick Cave & the Bad Seeds. Han har även kompat Iggy Pop och gjort filmmusik åt David Lynch.

– Han kändes perfekt för det här, och det var han ju. Han förstod allt vi var ute efter, berättar Magnus Carlson.

Reser klimatsmart

Weeping Willows musikaliska historik rymmer en amerikainfluerad 60-talsblandning av country, soul och blues. Den här gången sökte de i stället ett melodispråk från 60-talets Europa. De gav Barry Adams enkla demoinspelningar och mycket frihet att tycka till.

– Vi är fyra personer med ganska olika smak men vi har lärt oss att göra grejer ihop under 25 år. Det är bra för oss att ha en producent som kommer in och får bestämma och som får städa lite i musiken, säger Magnus Carlson.

Under våren blir det två spelningar där bandet går igenom albumet från början till slut, därefter ger de sig ut på sommarturné med målet att göra så få klimatavtryck som möjligt.

– Vi använder inga plastförpackningar, vi reser med tåg och käkar vegetariskt så mycket det går... säger Magnus Carlson.

– Ja, inte bara vegetariskt... flikar gitarristen Ola Nyström in men Magnus Carlson fortsätter.

– ... kranvatten i stället för köpevatten, det finns massor av grejer man kan ändra på, precis som i vardagslivet.