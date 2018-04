Filmmogulen Harvey Weinsteins fall blir film. Eller i alla fall jobbet på The New York Times som blev en utlösande faktor i övergreppsskandalen förra året, och ett startskott för metoo-rörelsen.

Det är bolagen Plan B, ägt av Brad Pitt, och Annapurna som köpt filmatiseringsrättigheterna till journalisterna Jodi Kantors och Megan Twoheys historia, meddelar Annapurna.

Redogörelsen för alla vittnesmål om Weinsteins långvariga framfart i filmindustrin publicerades i The New York Times och The New Yorker, där Ronan Farrow var ansvarig reporter, i oktober förra året. Avslöjandena gav ett Pulitzerpris i förra veckan.

Weinstein var fram till publiceringarna i decennier en av Hollywoods mäktigaste producenter. Nu är han vanärad och föremål för flera rättsprocesser.