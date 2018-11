Whitesnake till Sverige i sommar

Det brittiska hårdrocksbandet Whitesnake kommer till Sverige nästa år. Den 10 juli spelar de på Furuviksparken utanför Gävle.

Spelningen blir den enda i Sverige under deras kommande turné "Flesh and blood", enligt arrangören. Nästa år släpper de ett album med samman namn.

Whitesnake bildades 1978 av David Coverdale, som tidigare var sångare i Deep Purple och de ligger bakom låtklassiker som "Here I go again" och "Still of the night".