Wolf Alice vann årets Mercury Prize

Wolf Alice är årets vinnare av det brittiska musikpriset Mercury Prize. Bandet får priset för sitt album "Visions of a life" som släpptes den 29 september förra året.

Det brittiska altrockbandet består av Ellie Rowsell, Joel Amey, Joff Oddie och Theo Ellis. De bildades 2010 och släppte sin debutskiva "My love is cool" 2015. Även då nominerades de till Mercurypriset, som dock gick till Benjamin Clementine för hans "At least for now".

I år konkurrerade Wolf Alice med bland annat Arctic Monkeys, Florence and The Machine, Noel Gallagher's High Flying Birds och Lily Allen som alla fanns bland de nominerade.

Mercury Prize delas ut årligen till ett brittiskt album som släppts de senaste tolv månaderna. Förra året gick artisten Sampha hem med prissumman på 25 000 brittiska pund, vilket motsvarar omkring 280 000 kronor.