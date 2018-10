Wyclef Jeans barndom blir film

Rapparen Wyclef Jeans tidiga år på Haiti ska skildras i en ny animerad film på Netflix, enligt NME. Filmen har ännu ingen titel men Justin Marks ("Djungelboken" och "Top gun 2") kommer skriva manus och Wyclef Jean själv producerar.

Filmen kommer att handla om musikern, skådespelaren och producenten Wyclef Jeans barndom på Haiti och hur han tog sig till Brooklyn i New York som nioåring. Jean kom med sin familj till Brooklyn och flyttade sedan vidare till New Jersey. 1987 startade han hip hop-gruppen The Fugees med Pras (Prakazrel Samuel Michél) och Lauryn Hill.

"Min uppväxt var väldigt fattig men jag hade en rik fantasi. Att få se den fantasin bli verklighet tillsammans med Netflix och mina produktionspartners får mig att vilja berätta för barn i slumområden runt om i världen att allt är möjligt", säger Wyclef Jean i ett uttalande, enligt NME.