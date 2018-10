Analys ska visa om mer än Lööf lyfte C

Partisekreteraren Michael Arthursson överlåter till riksdags- och partistyrelseledamoten Linda Ylivainio och hennes analysgrupp att borra djupare i valförberedelser, valrörelse och resultat. Men han har en del egna tankar om varför resultatet blev som det blev.

Framgång blev mindre

– Vi lyckades med att få det till ett val om värderingar, sedan är frågan om varför valframgången inte blev större, säger Michael Arthursson till TT.

C ökade med 2,5 procentenheter till 8,6 procent i riksdagsvalet och har nu 31 riksdagsledamöter, jämfört med 22 tidigare. Det bästa valresultatet på 30 år, på C-språk.

Arthursson tror att Socialdemokraternas budskap om att C och L, trots allt vad de sagt ändå kunde tänka sig någon form av stöd från Sverigedemokraterna, spelade in för att C inte lyfte ytterligare.

– Sossarna körde en rätt hård kampanj mot oss och Liberalerna de sista veckorna om att vi inte var att lita på när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna. Det hade tyvärr effekt, vi vet inte hur mycket men vi kan se att en del avstod nog från att rösta på oss av det skälet, säger han.

Analysgruppen är just tillsatt och ska vara klar med sitt arbete i januari. Linda Ylivainio vill inte, före de första mötena med analysgruppen, säga så mycket om vad hon själv anser om bra och dåligt. Men bland hennes intryck från valrörelsen finns ett mycket större intresse bland väljarna jämfört med tidigare på partiets politik.

Lööf stor tillgång

– Allt från hälso- och sjukvård till jämställdhet och migration, säger Ylivainio som också har sett en intern säkerhet, trygghet och stort självförtroende i partiet och bland valarbetarna.

Hon hävdar att det är ett resultat av "den resa som partiet gjort med Annie vid rodret", sedan valet av henne 2011.

– Det är ingen hemlighet att vår partiledare är en av våra största tillgångar, väljarna pratar ofta om henne.

Michael Arthursson anser att partiet nu betraktas som klarare i sin politik, en fördel i väljarkampen.

– Vi uppfattas som ett mycket mer tydligt parti än för fyra år sedan. En del tycker det är bra, andra dåligt. Men de fattar vad vi håller på med, säger han.