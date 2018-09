Busch Thor spurtar i storstäderna

Ebba Busch Thor satsade på valspurt i såväl Stockholm, som Göteborg och Malmö dagen före valet. Allt för att försöka vinna röster in i det sista.

– Jag vill träffa så många väljare som möjligt och nå alla dem som fortfarande är osäkra, säger hon.

KD har varit illa ute enligt många av mätningarna som gjorts under året, vid flera tillfällen har partiet hamnat en bra bit under de fyra procent som behövs för att ta sig in i riksdagen.

Men vinden har vänt under de senaste veckorna och i en undersökning som Kantar Sifo gjort åt TV4 är Ebba Busch Thor dessutom den partiledare vars förtroende ökat mest det senaste halvåret.

Busch Thor vill dock inte slå sig själv för bröstet.

– En valrörelse är aldrig bara en enskild person, vi är ett starkt valrörelseparti med mer än 20 000 medlemmar. De har gjort enorma insatser i den här valrörelsen, säger hon.

KD-ledaren tror att opinionen vänt till följd av att väljarna sett att Kristdemokraterna "varit en röst för verkligheten". En annan orsak är att sjukvårdsfrågorna kommit upp på agendan, där partiet profilerat sig.

– Men som sagt. Jag har försökt hålla mig cool under tiden som vi har haft dåliga mätningar och försöker hålla mig cool nu också. Vi vet först på valnatten, säger Busch Thor.