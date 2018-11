Bombtekniker undersöker buss i Göteborg

– I samband med detta nämner de att det ska finnas ett farligt föremål i bussen, säger Ulla Brehm, polisens presstalesperson, till Göteborgs-Posten.

Larmet kom 20.38 på måndagen. Nationella bombskyddet är på väg för att göra en bedömning av det eventuellt farliga föremålet. Avspärrningen har under kvällen utökats som en säkerhetsåtgärd, skriver polisen på sin hemsida.

Ingen person har rapporterats skadad i händelsen som rubriceras som grovt olaga hot.

Västtrafik meddelar på sin hemsida att berörda busslinjer flyttas till bland annat Nils Ericson-terminalen. Linjerna 100, 101, 102 och 300 går från Korsvägen. Ett tåg mellan Göteborg och Alingsås har ställts in. Det är störningar i all trafik via centralstationen, Brunnsparken och Nordstan.

"Räkna med längre restid", skriver Västtrafik.

Åkareplatsen ligger mittemot centralstationen och är ett nytt resecentrum som öppnades i juni.