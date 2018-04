Efter solhelgen: Regnet och kylan drar in

– Det är säkert många som blir lite förvånade i dag när regnet kommer in för man vänjer ju sig snabbt vid lite högre temperaturer, säger Marie Stark, meteorolog på SMHI, till TT.

Den gångna helgen var varm och skön på många håll med rekordhöga temperaturer i delar av södra Sverige. Men den tiden är tillfälligt förbi. Början av veckan bjuder på ostadigt väder och regn på flera håll.

– Under dagen rör sig ett lågtryck in västerifrån. Det har kommit in över Skåne och rör sig under dagen åt nordost, säger Marie Stark.

Regnskurar väntas drabba stora delar av landet på måndagen. I Skåne har det åskat på sina håll och åskan kan senare komma att dra in även över västkusten.

I östra Svealand ser solen ut att titta fram vilket innebär temperaturer på mellan 12 och 15 grader. Men annars lär temperaturerna i södra Sverige pendla mellan 5 och 10 grader.

I landets norra delar ser det ut att bli snöigt på sina håll, inte minst under natten mellan måndag och tisdag.

– Då blir det nederbörd i nästan hela norra Sverige, det är bara Gästrikland som ser ut att slippa undan.