Fler anmälda i rättsväsendet till åklagare

Enligt polisens avdelning för särskilda utredningar (SU) - som hanterar utredningar mot anställda i rättsväsendet och i landets styrning - anmäldes 6 413 brott i fjol. Det är en ökning från 6 258 brott under det föregående året - men det förklaras i stort av de 214 brottsanmälningar som kom in under uppropet #nödvärn, enligt SU:s årsredovisning.

Omkring nio av tio anmälningar i fjol rörde anställda inom Polismyndigheten och Säpo. Knappt hälften av anmälningarna rörde tjänstefel och 15 procent om våldsbrott i tjänsten.

En stor majoritet av brottsanmälningarna skrevs liksom tidigare år av efter utredning - däribland samtliga inom #nödvärn. Av de slutredovisade brotten i fjol inleddes förundersökning i 1 781 fall, och av dessa lämnades i sin tur elva procent vidare till åklagare. Det är en ökning från nio procent under det föregående året.

Enligt SU beror detta på att hanteringen av ärendena har förändrats. Åklagare kan nu oftare bedöma och fatta beslut tidigare i processen, vilket gör att ärenden inte lika ofta leder till förundersökning.