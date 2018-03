Fler metoo-relaterade anmälningar till PO

Enligt PO Ola Sigvardsson har man kommit långt med ett stort antal anmälningar.

– Vi håller som bäst på och skriver våra beslut. Det är flera stycken som kommer att avgöras under våren, säger han om de tidiga anmälningarna som skickades in i samband med publiceringen i höstas.

Sigvardsson säger att det är ovanligt att det kommer in så många anmälningar om samma ämne.

– Men sett i perspektivet att vi får in 500-600 anmälningar per år är det inte ens en dominerande del av det vi har fått in det senaste året, säger han till SR.

I Sverige växte metoo-kampanjen med upprop och berättelser om övergrepp och kränkningar från många branscher. Enligt siffror från medieanalysföretaget Retriever publicerades 31 345 artiklar där "metoo" eller "#metoo" nämns under tvåmånadersperioden 15 oktober-13 december. 157 768 svenska inlägg på Twitter och Facebook nämner metoo under samma period. 640 600 inlägg på Instagram har hashtagen #metoo.