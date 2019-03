Fler orosanmälningar i Göteborg

I Göteborg har orosanmälningar om barn som far illa ökat med omkring tolv procent under 2018 jämfört med året innan, skriver Göteborg Direkt. Stadsdelen Angered sticker ut med överlägset flest under 2018, 4 151 orosanmälningar, en ökning med 32 procent jämfört med året innan.(TT)