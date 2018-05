Fler söker vård för våldtäkt på Sös

Allt fler söker vård på Södersjukhuset i Stockholm efter att ha utsatts för våldtäkt. Samtidigt anmäler bara sex av tio övergreppen till polisen, skriver Dagens Nyheter.

– Många orkar inte anmäla, andra är rädda för att inte bli trodda och för vad omgivningen ska tycka, säger Anna Möller, överläkare och ansvarig för verksamheten, till tidningen.

Under 2017 sökte 830 personer, varav 58 män, vård på akutmottagningen för våldtagna. I snitt har mottagningen tagit emot 600 patienter per år sedan den öppnades 2005. Men antalet har ökat med i snitt 100 per år sedan 2015.

De allra flesta som kommer är traumatiserade eller i chock och vill ha vård och kontrollera att de inte smittats av könssjukdomar, säger Anna Möller.