Flicka misstänkt för förnedringsrån hittad

En tredje person, en tonårig flicka, som misstänks för inblandning i ett uppmärksammat rån i Malmö förra veckan har hittats, rapporterar Sydsvenskan. Två 15-åriga pojkar blev under tre timmars tid utsatta för våld och förnedring på köpcentret Emporia, ett illdåd som spelades in under knivhot.(TT)