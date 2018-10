Först sol - sen stormrisk

Torr luft är på väg söderut över landet. Det leder till solchanser på många håll, enligt SMHI. Däremot leder det inte till några höga temperaturer.

– Det är kallare luft, så temperaturen väntas ligga på tio grader som högst, säger Sofia Söderberg vid SMHI.

I fjällen kan det bli lite snöbyar.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för kulingvindar från mellersta Östersjön till norra Bottenhavet.

– Sent i kväll och natt mot tisdag är det regn som passerar över södra delen av landet, säger Söderberg.

Den närmaste tiden kommer det också bli blåsigt, framför allt i kustnära områden.

– När området med regn närmar sig i kväll så väntas vinden tillta längs kusten och efterhand kan det bli blåsigt på Gotland in under onsdagsdygnet, säger SMHI, som flaggar för att det finns risk för stormbyar på 25 meter per sekund.

Prognosen är osäker, och kan ersättas av en varning om den blir säkrare.