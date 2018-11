Halkiga vägar väntas under veckan

Hittills har det varit både torrt och kallt. Något som nu ändras med sydligare vindar.

– Vi har fram till nu haft kall luft som täcker hela Sverige så på vägbanan ligger det på minus i hela landet. Och det är relativt torrt så det behöver inte vara halt, säger Maria Jönsson, meteorolog på SMHI.

Men nu vänder vinden och från och med onsdagen väntas mildare och fuktigare sydvindar. Ett säkert kort är att det också blir halt på vägarna.

– Vartefter den fuktiga luften sveper in under onsdagen så kommer det att bli allt större risk för frosthalka. Det blir värst i större delen av Götaland, Svealand och även södra Norrland. Det kan bli besvärligt under eftermiddagen och kvällen när folk ska hem efter jobbet i morgon (onsdag), säger Maria Jönsson.

I mellersta och norra Norrland ligger däremot den kallare och torrare luften kvar.

Någon varning för halka blir det inte i formell mening. Redan nu vet kommuner och Trafikverket att det mildare vädret är på väg.

– Den här frosthalkan är lättare att förebygga än en så kallad blixthalka som kommer inom ett par timmar. Det är möjligt att det blir riktigt halt, men om entreprenörerna är ute och gör sitt jobb borde det hjälpa till, säger Maria Jönsson.

Om det har varit stora trafikproblem under tisdagen har Trafikverket ingen samlad bild av. Men verkets anlitade entreprenörer har koll på vägarna.

– Ja, från första oktober råder vinterberedskap hos våra entreprenörer. Ibland är det tidiga snöfall redan i oktober, och de ska vara beredda att åka ut, säger presskommunikatören Katarina Wolffram på Trafikverket.