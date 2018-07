Hettan sätter nya rekord

Årets sommar har fått en rykande het rekordsiffra. Och än är det inte slut.

34,6 grader i Hästveda är nytt årshögsta för Sverige, enligt SMHI. Det tidigare rekordet, 34,4 grader, sattes i Uppsala den 16 juli.

Rekordnoteringen i nordöstra Skåne kom under torsdagseftermiddagen. Och under fredagen ligger värmen kvar, så då kan liknande höga temperaturer väntas. Sedan kommer åska och skurar in under lördagen, vilket hejdar hettan något enligt SMHI.