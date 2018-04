Höga temperaturer väntar - nu avancerar våren

Redan den gångna helgen bjöd på varm luft på flera håll i södra Sverige. Nu ser det ut som om fler i landet kommer att kunna byta vinterrocken mot vårkappan eller kanske till och med skippa jackan helt.

– Det är lite varmare luft som rör sig in nästa vecka. Det föregås av ett lågtryck under lördag och söndag, men bakom det här lågtrycket är det lite varmare luft som rör sig in, säger Linus Dock, meteorolog vid SMHI.

Runt 20 grader

Det är ännu lite osäkert hur mycket temperaturen kommer att stiga. Men Linus Dock kan ändå lova temperaturer mellan tio och 15 grader på många håll och mellan 15 och 20 grader i vissa områden, även en bit upp i Norrland. Framför allt ser det ut som om Stockholm, Norrköping, Oskarshamn och Kalmar nästan får sommartemperaturer.

– Det är inte omöjligt att det kan stiga ännu mer, men det är lite osäkert i nuläget, det beror på hur mycket molnigheten påverkar, säger han.

De stora vädersvängningarna förklaras delvis med att det beror på varifrån vinden blåser. Det varma vädret som väntar nu är ett högtryck som kommer in från kontinenten.

– Det är lite onormalt att det var kallt så länge i mars och in i april. Våren är lite sen, säger han och tillägger:

– Men april är ostadigt, det är en kamp mellan varmt och kallt.

Risk för gräsbränder

Våren har nu officiellt intagit hela Götaland och nästan hela Svealand. Men Linus Dock räknar med att våren kommer att avancera längre norrut under nästa vecka då SMHI har klickat ut stora gula solar på väderkartan. Men med det soliga torra vädret följer en rad varningar för gräsbränder.

– Den är fortsatt hög under resten av veckan men minskar något i helgen vid ökad fuktighet och eventuell nederbörd. Men risken kommer att stiga igen så fort nederbördsområdet har dragit förbi, säger Linus Dock.