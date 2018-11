Kalifatet kollapsade - men här finns IS kvar

Syrien och Irak

Flygangrepp och markstrider har gjort att gruppens fästen numera främst finns i vidsträckta ökenområden.

Libyen

För ett par år sedan drevs IS ut ur kusttområdet kring Sirte i Libyen - men de senaste åren har extremisterna börjat dyka upp i landet igen. Bland annat har terrorgruppen de senaste månaderna erkänt flera blodiga attacker i ett ökenområde i de sydöstra delarna av landet. Uppgifter finns också om att IS rekryterar migranter i öknen i söder.

Egypten

Terrorrörelsen IS egyptiska gren bedriver ett lågintensivt väpnat uppror på Sinaihalvön. Fler än 450 misstänkta jihadister och omkring 30 soldater har dödats under militärens pågående offensiv som inleddes i februari, meddelade armén i förra månaden.

Afghanistan

IS har försökt att etablera sig i Afghanistan sedan 2014 och har lyckats rekrytera missnöjda medlemmar av andra rebellrörelser, däribland talibanerna. I dag uppskattas IS ha omkring 2 000 medlemmar i Afghanistan. Den senaste tiden har terrorrörelsen tagit på sig flera självmordsdåd mot civila i Kabul.

Filippinerna

Extremisterna har lyckats sprida sin våldsbejakande ideologi långt bortom sina rötter i Mellanöstern. Förra året höll extremister som svurit trohet till IS den filippinska staden Marawi i ett järngrepp. Under tiden plundrades butiker, banker och bostäder, och det dyrbara bytet har sedan använts för att rekrytera hundratals unga män till den terrorstämplade gruppen, enligt lokala militärbefälhavare.

Jemen

IS fick fotfäste i Jemen 2014 när inbördeskriget bröt ut i landet. Terrorgruppen har dragit nytta av krigets kaos och etablerat närvaro i landet på den Arabiska halvöns spets. Bland annat har IS tagit på sig självmordsattentat i hamnstaden Aden. Enligt det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har IS i delar av Jemen planerat, styrt, anstiftat och rekryterat för attacker mot USA och dess allierade i världen.

Sahelområdet

Det vidsträckta afrikanska Sahelområdet har förvandlats till laglöst land de senaste åren, vilket islamistiska extremistgrupper har dragit nytta av. Frankrikes försvarsminister Florence Parly har sagt att IS kollaps i Irak och Syrien kommer att följas av nya terrordåd, och pekade bland annat på Sahel som en plats där organisationens "blinda hat" fortfarande sprids.