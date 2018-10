Lakrits påverkan på provsvar ska studeras

Forskare vid Umeå universitet ska undersöka hur lakrits påverkar provtagningen vid misstänkta fall av Cushings syndrom, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten.

Cushings syndrom innebär en överproduktion av kortisol. Lakrits stör den normala nedbrytningen av kortisol och tros därför ge ett falskt högt värde av stresshormonet.

– Det handlar om att vi vill förbättra möjligheten att upptäcka sjukdomen, i dag kan vi se den via mätning av kortisol i blodet och i urinen, men enklast i saliven, säger läkaren Per Dahlqvist till SVT.

Forskningsstudiens 30 deltagare kommer att äta - mycket stark - lakrits under en vecka.

– Deltagarna får inte ha ätit lakrits under fyra veckors tid. Sedan ger vi lakrits under en vecka och ser om vi kan få några resultat. Förhoppningsvis kan vi förbättra mätmetoderna för salivproverna med det här försöket, säger Per Dahlqvist till SVT Nyheter Västerbotten.