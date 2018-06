Längsta sommarlovet i Bulgarien

Tio veckors svenskt sommarlov är inte så illa. Men nöjdast borde bulgariska elever vara, med ett sommarlov från sista maj till mitten av september.

Det är nätverket Eurydike som spaltat upp hur läsåren läggs upp i olika länder. I rapporten The Organisation of School Time in Europe framgår att Danmark är först ut med att inleda ett nytt läsår - den 13 augusti. De grekiska skolbarnen kan ta det lugnt fram till den 11 september.

Tyska skolelever har i regel bara sex veckors sommarlov, medan de yngsta bulgariska eleverna har 15 veckor. Det svenska sommarlovet är ungefär lika långt som de finländska, isländska och polska. Norska barn och ungdomar får nöja sig med åtta veckor.

Åtta veckor har också de franska eleverna, som å andra sidan har 162 skoldagar under ett läsår, det lägsta antalet av alla. De danska och de italienska eleverna har flest skoldagar: 200. Svenska skolelever har 178 dagar.