M-ledamot på konferens för klimatskeptiker

Föredragshållarna anser bland annat att klimathotet är en bluff, att växthuseffekten inte existerar och att FN:s klimatpanel IPCC inte går att lita på, skriver tidningen ETC och magasinet Effekt.

"Sammantaget stärktes min bild av att det finns all anledning att vara ödmjuk och nyanserad i debatten om klimathotet", skriver Jan Ericson efter konferensen på sin blogg.

Han sitter som ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och har varit i riksdagen sedan 2006.

"Bara om koldioxid"

Konferensen gick under namnet "Climate Sense 2018" och anordnades av nätverket Klimatsans och deras norska motsvarighet Klimarealistene. Klimatsans grundare, Sture Åström, menar bland annat att mer koldioxid i atmosfären och mer värme är bra, enligt ETC.

– Det är intressant att lyssna på argumentationen från dem som inte delar IPCC:s linje om vad som orsakar klimatförändringar och effekterna av dem, säger Jan Ericson till TT.

Han beskriver sig själv som sunt skeptisk och att han var på konferensen för att lyssna på argument, men att han inte delar bilden som alla föredragshållarna gav.

– Vi har väldigt många viktiga miljöfrågor, många är akuta men väldigt många får stå tillbaka för att debatten bara handlar om koldioxid, säger han.

– Vi har haft många klimatförändringar med kraftiga temperaturuppgångar i mitten på 1900-talet som bevisligen inte kan ha berott på koldioxidutsläppt och då undrar jag om orsakerna som fanns då har försvunnit i dag. Och om vi tror att vi med vår klimatpolitik kan stoppa klimatförändringar och det inte är så, då är vi kanske lite farligt ute.

Ekonomiska intressen

En av föreläsarna var Wei-Hock Soon, forskare vid Harvard-Smithsonian Center, som tagit emot 1,2 miljoner dollar från den fossila bränsleindustrin, har The Guardian och New York Times rapporterat.

Jan Ericson skriver på sin blogg efter konferensen att "klimatdebatten styrs av starka ekonomiska intressen", och att många klimatforskare är "köpta", eftersom de inte får forskningsmedel om de har "fel åsikter".

– Det finns starka ekonomiska intressen på båda sidor, säger Ericson.

Han tar i bloggen också upp vad han påstår är "misstänkt systematisk manipulation av temperaturdata" från FN:s klimatpanel IPCC.

"En realitet"

På frågan om han anser att klimathotet är en bluff och om han tycker att växthuseffekten inte existerar svarar han:

– Det låter ju lite konstigt. Nej, växthuseffekten är ju en realitet, men det är inte samma sak som att människan ensam orsakar klimatförändringar.

Riksdagsledamoten tycker inte att han legitimerar klimatskeptikernas sida.

– Det jag gör är att jag lyssnar och sedan redovisar jag på min egen blogg det som är intressant och tänkvärt och kritiserar sådant som jag inte tycker var lika genomtänkt, säger Jan Ericson.