Majvärmen skvallrar inte om sommaren

Plus 25 i Helsingborg vid lunchtid i dag. Plus 23 i Skellefteå. Och så vidare. Över hela landet dominerar högtrycket och ger högsommarvärme på flera håll. Men det innebär inte per automatik att värmen tar slut för i år.

– Vi brukar säga att vädret har kort minne, bara för att vi nu har en varm maj, så behöver inte det betyda att sommaren skulle bli svalare för det, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

– I fjol uppmättes visserligen det årets högsta temperatur den 28 maj och sedan blev det inte varmare än så. Men fjolårets sommar var ovanligt sval.

TT: Kan man göra någon prognos överhuvudtaget av hur vädret blir i juli och augusti utifrån vad som sker i maj?

– Nej ,det går inte att dra sådana tydliga slutsatser. Generellt brukar juli och augusti vara ganska varma sommarmånader, även om man har mer av skurar.

Inte heller på ett globalt plan finns några vädertendenser som skvallrar om hur sommaren blir på våra breddgrader.

– Om man tänker storskaligt så är det väldigt beroende av hur högtrycken och lågtrycken rör sig i sommar, och det är det för tidigt att uttala sig om, säger Alexandra Ohlsson.